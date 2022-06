Aconteceu no futebol brasileiro: caiu em cima de formigueiro e sofreu as consequências

Ramon, lateral-esquerdo do Crato, protagonizou um momento insólito no jogo frente ao São Paulo Crystal, na décima jornada do Grupo 3 da Série D (quarta divisão no Brasil), disputado no sábado. O jogador sofreu uma falta e caiu em cima de um formigueiro, algo que lhe provocou muita comichão. O brasileiro passou algum tempo a sacudir-se e foi mesmo auxiliado pelos colegas.

"Caí em cima do formigueiro. Cocei-me todo. Foi uma agonia. Mas o mais importante foi o ponto que conquistámos", referiu Ramon, citado pelo GloboEsporte.

A partida terminou empatada 1-1.