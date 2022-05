Académico de Viseu homenageia António Albino: "O seu legado continuará a crescer"

O Académico de Viseu divulgou esta sexta-feira um vídeo de homenagem a António Albino, presidente do clube que faleceu na passada quarta-feira, aos 76 anos. "Do pesadelo ao sonho, são as palavras que podem definir o trajeto do presidente António Albino. Das distritais à II Liga Profissional, foi o percurso trilhado ao longo dos seus mandatos", pode ler-se. "António Albino foi um dos responsáveis pelo processo que permitiu ao Académico de Viseu renascer das cinzas, após a decisão que levou à extinção do antigo Clube Académico de Futebol", prossegue a mensagem divulgada. "O seu percurso merece ser recordado e respeitado por todos nós e, mais que todos os academistas, todos os viseenses devem estar gratos à obra do homem que agora nos deixou. O seu legado continuará a crescer porque sempre seremos e somos Viseu", conclui.