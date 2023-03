Abel Ferreira pergunta a árbitro: "Quantos amarelos ou vermelhos já me deu?"

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, fez esta sexta-feira uma conferência de imprensa de antevisão à final do Campeonato Paulista, contra o Água Santa. Os técnicos das duas equipas e elementos da equipa de arbitragem participaram. A certa altura, o português questionou o árbitro Raphael Claus: "Quantos amarelos ou vermelhos já me deu e porquê?", levando ao riso de muitos dos presentes.

A primeira mão da final do Paulistão joga-se às 20h00 de domingo, no terreno do Água Santa. O segundo jogo, em casa do Verdão, está marcado para as 20h00 de 9 de abril.

Abel Ferreira e Thiago Carpini, acompanhados dos jogadores Gustavo Gómez e Bruno Mezenga, falaram aos jornalistas, bem como a árbitra Edina Batista e o árbitro Raphael Claus.