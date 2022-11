ABC vai protestar jogo com o Belenenses: "Face à gravidade do sucedido..."

O ABC vai protestar o jogo realizado no passado sábado, no Pavilhão Acácio Rosa, frente ao Belenenses, em que perdeu por 25-24. Os de Braga alegam várias situações na ponta final do encontro, que anunciam no vídeo que colocaram no Instagram. Uma das situações prende-se com "uma agressão a Hanser do jogador n.º 15 do Belenenses [Uros Markovic].

Após imagens de vários lances, com as respetivas legendas, o ABC refere: "Face à gravidade do sucedido, não nos restava outro caminho que não fosse protestar o jogo do passado sábado. Aguardamos serenamente pela decisão dos órgãos competentes!"