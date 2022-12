"Pero Alfredito lo hace mejor"... são as primeiras palavras do documentário, ditas pelo pai. E, na verdade, fez mesmo. E assim vai ser possível entender toda a grandeza do legado deixado por Alfredo Quintana, o guarda-redes de andebol do FC Porto que faleceu devido a uma paragem cardíaca, em fevereiro de 2021, na série documental "Quintana, um Guerreiro Extraordinário".