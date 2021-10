Ao fim de quase 18 anos do início da demolição do Estádio das Antas, a última das quatro torres de iluminação, que se mantinha na paisagem daquela zona da cidade do Portp, começou, finalmente, a ser desmantelada. No terreno será construído um empreendimento habitacional, com mais de 1000 fogos. Entretanto, esta semana, parte da estrutura será entregue ao Museu FC Porto