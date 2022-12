Num programa do canal de televisão brasileiro SporTV, o antigo futebolista Hernanes revelou uma teoria algo insólita que prevê quem será o vencedor do Mundial'2022. O treinador português Luís Castro estava no estúdio. O melhor é mesmo assistir ao vídeo...

O internacional brasileiro (fez 27 jogos pela canarinha), de 37 anos, atuava no meio-campo e representou São Paulo, Lázio, Inter, Juventus, Hebei FC e Sport.