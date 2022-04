José Mourinho, treinador da Roma, que esta quinta-feira joga a primeira mão das "meias" da Conference League, "desviou-se" do tema Erik ten Hag, treinador já confirmado no banco do Manchester United na próxima época. "Você tocou no ponto, é meu ex-clube, não é o meu clube. Não tenho nenhum conselho para dar", respondeu.