O Manchester City goleou em casa do Brighton por 4-1 e Pep Guardiola deu nas vistas após o jogo. A Sky Sports perguntou ao treinador se a questão do avançado, uma posição muito falada no mercado de transferências de verão, estava completamente esquecida face à fluidez de jogo da equipa, mas o técnico asegurou que lhe irão perguntar por esse "reforço esquecido" quando a equipa perder. "Sky, vou-te de dizer uma coisa...".