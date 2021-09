Rio Ferdinand esteve eufórico e aos gritos após exibição de Cristiano Ronaldo no regresso ao United.

A tarde mágica de Cristiano Ronaldo no regresso a Old Trafford depois de 12 anos foi exaltada pelo antigo defesa Rio Ferdinand, antigo companheiro do astro português no clube. O agora comentador desportivo esteve eufórico e aos gritos questionou: "Quem disse que ele não era capaz?"

Ronaldo marcou dois golos na vitória diante do Newcastle.