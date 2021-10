Jude Bellingham, médio do Dortmund, "liderou" uma apresentação do videojogo FIFA 22 aos companheiros de equipa e, quando chegou a vez de Haaland, não foi poupado pelo jovem inglês: "Estás satisfeito com a tua cotação de 88? O Lewandowski e o Mbappé têm mais", atirou Jude. O matador norueguês foi taxativo: "Não comento", ripostou. Espreite o vídeo.