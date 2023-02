A reação de Casillas: atira-se para o chão ao ouvir Mourinho. Veja o vídeo

Mourinho treinou o antigo guarda-redes no Real Madrid entre 2010 e 2013, tendo optado na altura por dar a titularidade a Diego López.

José Mourinho protagonizou no sábado um momento de brincadeira e que muitas gargalhadas gerou durante uma emissão da King's League, prova organizada por Gerard Piqué e Ibai Llanos, um streamer espanhol, em que Iker Casillas participou.

O treinador da Roma, que orientou o antigo guarda-redes no Real Madrid entre 2010 e 2013, tendo optado na altura por entregar a titularidade a Diego López, surgiu num vídeo e, num tom irónico, afirmou: "Se sentei Casillas no banco foi por uma razão: é muito mau"

Ao ouvir as palavras do "Special One", Casillas não aguentou as gargalhadas, atirando-se ao chão [vídeo - Twitter/Kings League].