A questão que ficou sem resposta e motivou um sorriso e um gesto de Sérgio Conceição

Na sequência do processo disciplinar instaurado a Sérgio Conceição, o treinador do FC Porto foi questionado sobre as palavras que conduziram à ação do Conselho de Disciplina. Com um sorriso nos lábios, Conceição optou por não responder. Ora espreite o vídeo.

Em causa, sabe O JOGO, está a posição assumida pelo treinador do FC Porto, antes da receção Marítimo (3 de outubro), sobre o comportamento a adotar pelos árbitros perante o antijogo, em particular o tempo de compensação e os cartões amarelos no final das partidas. "Não quero que mostrem amarelos aos nossos adversários nessa altura, não vale a pena", afirmou, na altura. A decisão foi tomada pela Secção Profissional do CD, a 31 de dezembro, na sequência de um processo de inquérito tramitado na Comissão de Instrutores da Liga. O processo foi reenviado ontem à Comissão de Instrutores. Os passos seguintes são audiência disciplinar e produção de prova. A sentença será estabelecida, posteriormente, pelo Conselho de Disciplina.