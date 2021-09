Internacional português trocou o Sporting pelo PSG no último dia do mercado de transferências.

O Sporting deixou esta quinta-feira um vídeo de despedida a Nuno Mendes, no qual surgem as primeiras palavras do jogador após confirmada a saída para o PSG, no último dia do mercado de transferências.

O internacional português despede-se dos sportinguistas dizendo que levará o clube para sempre no coração, num vídeo em que os leões recordam alguns momentos do jogador no clube. Ora veja.