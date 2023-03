O piloto espanhol Pol Espargaró (GasGas) sofreu esta sexta-feira uma queda aparatosa na segunda sessão de treinos do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, encontrando-se internado no Hospital de Faro. Entretanto, a RNF Aprilia publicou um vídeo em que é possível ver a reação preocupada de Miguel Oliveira, que também caiu e encontrava-se nas boxes, com o estado de saúde do colega de profissão.

