Os adeptos argentinos são extremamente apaixonados por futebol e pela sua seleção. E se alguém tivesse dúvidas disso, estes dias de festejos pela conquista do Mundial'2022 têm tratado de as tirar. Em mais um episódio caricato, um homem, com sangue na cara, deitado numa cama e a caminho do hospital, não parou de entoar os cânticos de apoio à Argentina. O melhor é ver o vídeo.