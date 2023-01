A originalidade do Arouca a anunciar Yusuf Lawal: veja o vídeo

O Arouca anunciou a contratação do extremo nigeriano Yusuf Lawal, proveniente do Neftchi (Azerbaijão), colmatando a saída de Bukia, na que é a quarta contratação do sexto classificado da I Liga neste mercado de inverno.

"Escolhi o Arouca, porque é um clube lindo, com uma ligação muito próxima aos adeptos. Gostei do ambiente que era sentido no estádio. Quero ajudar a equipa a alcançar a melhor classificação possível. Vou dar o meu melhor e lutar com a equipa pelos três pontos em cada jogo", disse o futebolista, em declarações ao clube.

O atleta, de 24 anos, foi formado nos escalões secundários dos nigerianos do 36 Lion FC, antes de se transferir, em 2017/2018, para o extinto Lokeren, no qual, em três temporadas, disputou os dois primeiros escalões do futebol belga, com 22 jogos realizados.

Em 2020, o jogador transferiu-se para o Neftchi, no qual permaneceu por três épocas, marcando seis golos em 75 jogos, com destaque para o campeonato nacional conquistado (2020/2021) e a participação nas pré-eliminatórias das três competições europeias (Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência).

Lawal terá assim o primeiro contacto com a realidade do futebol português e espera conseguir adaptar-se bem ao novo clube, que conta também com Antony Alves, Morlaye Sylla, Arsénio, Benji Michel e o lesionado Vitinho para ocupar as vagas dos extremos do ataque arouquense.

"Dos jogos que vi do campeonato português, percebi que era um campeonato exigente e com muito talento. Só consigo prometer trabalho para me ambientar o mais rapidamente possível", afirmou.

A contratação de Yusuf Lawal é já a quarta entrada no plantel de Armando Evangelista em janeiro, após as oficializações dos reforços Thiago Rodrigues (ex-Estoril Praia), Weverson (ex-Red Bull Bragantino, Brasil) e Benji Michel (ex-Orlando City, Estados Unidos), com o técnico a conseguir mais uma solução para as alas do ataque, perante a já anunciada necessidade de substituir Bukia, que saiu neste defeso para os sauditas do Al-Batin.

O Arouca recebe, na terça-feira, o Benfica, líder da I Liga, em encontro agendado para as 21:15, a contar para a 18.ª jornada, sob arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.