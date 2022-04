A mensagem emocionada de Zinchenko: "Estão crianças a morrer na Ucrânia"

Oleksandr Zinchenko, jogador do Manchester City e da seleção da Ucrânia, publicou um vídeo nas redes sociais com uma mensagem sobre a guerra na Ucrânia, em que pede à população mundial para não se esquecer do que está a acontecer naquele país. Veja o vídeo.

Tradução:

"O meu país está a defende-se sozinho da Ucrânia. Milhares de pessoas estão a morrer, as tropas russas já destruíram muitas cidades. Bombas e mísseis atingem casas e abrigos de civis. Um avião russo atacou uma cidade próxima de onde eu cresci e matou uma família de cinco pessoas, incluindo um bebé. Também sou pai de uma criança pequena e fico com o coração destruído quando penso nas crianças que estão a morrer. E serão mais se ninguém parar a invasão. Imploro-vos: falem sobre esta guerra, não fiquem calados. Ajudem-nos a matar o Putin."