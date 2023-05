Bayern de Munique prepara o jogo com o Werder Bremen, da ronda 31 da Bundesliga, e reina a boa disposição, como demonstra o momento em que Tuchel puxou os calções de Sadio Mané no treino. Bayern lidera a prova com um ponto de vantagem para o Borussia Dortmund.

Leia também Benfica Saco Azul: Benfica omite indemnização de 307 mil euros exigida pelo MP Na informação que enviaram ao mercado sobre o empréstimo obrigacionista em que pede 40 milhões de euros, os encarnados só referem 181 mil euros exigidos pelo Ministério Público à Benfica SAD, deixando de fora a parcela referente à Benfica Estádio, que corresponde a 62,9% do valor total.