Os adeptos do PSG fizeram a festa no metro de Lisboa na quarta-feira, dia de jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no qual o emblema parisiense empatou 1-1 com o Benfica, no Estádio da Luz. Ora veja, no vídeo acima e nos restantes, abaixo. [Via Twitter]