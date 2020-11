Em dia de jogo da Liga Europa, o Nápoles não deixou de homenagear Diego Maradona: antes do apito inicial, com a imagem do astro argentino nos ecrãs gigantes do estádio San Paolo, tocou a canção "Live is Life", que foi banda sonora durante o mítico aquecimento de "El Pibe" antes de um jogo com o Bayern. Ora veja. [Vídeo: Twitter Decibel Bellini]