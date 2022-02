O guarda-redes do Egito deixou no domingo a garrafa de água repleta de informações sobre os batedores de penáltis do Senegal. Na verdade, de nada serviu, uma vez que a formação comandada por Carlos Queiroz acabou por perder, precisamente nas grandes penalidades, a final da CAN'2021, por 4-2. [Vídeo via Twitter]