A garantia do presidente do Barcelona depois da desilusão na Champions

Ainda abalado pelo adeus à Liga dos Campeões, num grupo onde seguiram em frente Bayern e Benfica, o Barcelona promete "responder" no mercado de transferências. Esta sexta-feira, o clube catalão divulgou um vídeo, no qual o presidente Joan Laporta aborda o momento atual. "Todos estamos de acordo que é preciso reforçar o plantel, o problema é que temos contratos herdados muito altos (...) que não nos dão margem salarial. Estamos à procura da fórmula para melhorar no mercado de inverno. Iremos fazer um esforço para o conseguir e iremos conseguir", disse o dirigente.