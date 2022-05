O Real Madrid eliminou na quarta-feira o Manchester City da Liga dos Campeões com uma reviravolta épica, triunfando por 3-1 no prolongamento depois de estar a perder 1-0 aos 90 minutos do tempo regulamentar, pelo que a festa no balneário foi muita. Ora veja o momento partilhado pelo emblema "merengue" nas redes sociais.