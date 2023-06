O Benfica lançou o terceiro episódio de "Eu amo o Benfica", acerca da caminhada rumo à conquista do 38.º título de campeão nacional, com imagens inéditas. Neste episódio, sobre o mês de outubro, vê-se a festa no balneário do PSG e no do Dragão, com Rui Costa eufórico. E antes do clássico, Gonçalo Ramos avisou os colegas: "Atenção às entradas que eles estão sempre a fazer fita!". [vídeo Bplay]

