Taulant Xhaka, jogador do Basileia, foi expulso por dar uma cabeçada a um adversário no jogo de domingo frente ao Zurique, da jornada 32 do campeonato da Suíça. O árbitro deu o segundo amarelo e expulsou-o.

E de seguida aconteceu um momento caricato. O árbitro da partida foi ao VAR ver o lance, quando o irmão de Granit Xhaka (médio do Arsenal) já se dirigia para os balneários, e decidiu tirar o amarelo e mostrar vermelho direto. Chamou então o médio do Basileia e este, crente de que iria voltar ao jogo, começou a correr para o relvado. Só depois percebeu que, afinal, ia mesmo para a rua, havendo apenas troca da cor do cartão. Ora veja:

O Zurique venceu a partida por 2-0, com golos aos 90+1' e aos 90+4'. Três jogadores do Basileia foram expulsos na parte final do encontro e um do Zurique, que estava no banco de suplentes, também recebeu ordem de expulsão.