Poucos acreditariam que o Sheffield Wednesday, após perder por 4-0 na primeira mão da semifinal do play-off de acesso ao Championship, conseguisse dar a volta à eliminatória O Peterborough venceu confortavelmente o primeiro jogo, mas o Sheffield Wednesday empatou a eliminatória no tempo regulamentar. No prolongamento houve um golo para cada equipa e a eliminatória foi decidida nas grandes penalidades. [@Football Heaven]