Jan Oblak, guarda-redes do Atlético de Madrid, negou esta segunda-feira aquilo que seria um golaço de David López, jogador do Girona, no encontro entre as duas equipas, que terminou com um triunfo dos "colchoneros", por 1-0, com um golo marcado por Morata já no período de compensação. Veja o momento de inspiração do guardião esloveno.

