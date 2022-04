O Ajax conquistou no domingo a Taça dos Países Baixos, ao vencer o PSV por 2-1, mas o dia acabou por ficar marcado por confrontos a envolver a claque do clube vencedor, tanto com a polícia, como com os rivais. Segundo a polícia neerlandesa, 22 pessoas foram detidas e três pessoas ficaram feridas. Veja as imagens dos confrontos com a polícia, no vídeo acima. [Via Twitter]

