A emoção imensa e as lágrimas de um argentino ao narrar o golo que deu a vitória no Mundial

Andrés Cantor é um narrador argentino-americano que trabalha para a televisão norte-americana, de língua espanhola, Telemundo e que narrou a final do Mundial'2022. Ao comentar ao penálti de Montiel, que deu o título mundial à Argentina, Cantor, de 59 anos, não aguentou a emoção.

"Golo! A Argentina é campeã do Mundo! A Argentina é campeã do Mundo! A Argentina é campeã do Mundo! Vocês conseguiram, jogadores. Vocês conquistaram o céu. A Argentina é campeão do Mundo! Messi é campeão do Mundo! Não podia ser de outra maneira. A seleção de Lionel Scaloni é campeã do Mundo! 36 anos à espera... Argentina, Argentina é campeã do Mundo", disse, entre lágrimas.