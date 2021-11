Apesar da eliminação da FIBA Europe Cup, com uma derrota com o Légia de Varsóvia, por 81-82, no último segundo do prolongamento, o FC Porto fez questão de partilhar um festejo de Pinto da Costa, presidente do clube, durante o duelo. "Todos os dias, como se fosse a primeira vez. Voltaremos mais fortes, Dragões", escreveu o emblema azul e branco.