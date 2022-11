A efusiva festa no balneário da Argentina após o triunfo sobre o México

Depois do triunfo sobre o México (2-0), na segunda jornada da fase de grupos do Mundial, os internacionais argentinos celebraram no balneário de forma efusiva, cantando uma música criada pelos adeptos para o Campeonato do Mundo:

"Nasci na Argentina, terra de Diego e Lionel, e dos rapazes das Malvinas, que jamais esquecerei. Não posso explicar-te, porque não vais entender, as finais que perdemos, quantos anos as chorei. Mas isso terminou, porque no Maracanã, a final com os brasucas o pai voltou a ganhar. Muchachos, agora voltamos a sonhar, quero ganhar a terceira, quero ser campeão mundial, e Diego, que lá do céu podemos ver, com Don Diego e com La Tota [pais de Maradona], torcendo por Lionel"

Vídeo via Twitter