A dura mensagem do treinador dos Warriors após tiroteio no Texas: "Já chega!"

São palavras muito fortes as proferidas por Steve Kerr, treinador dos Golden State Warriors, da NBA, depois de mais um tiroteio nos Estados Unidos, este numa escola do Texas, onde um jovem de 18 anos abriu fogo na terça-feira em Uvalde, matando 19 crianças e dois adultos, numa tragédia que mergulhou os Estados Unidos num pesadelo crónico. "Estou cansado. Estou tão cansado de oferecer condolências às famílias devastadas que estão lá fora. Estou tão cansado de desculpas. Estou cansado dos momentos de silêncio. Já chega!", atirou Kerr, apontando o dedo a "50 senadores" que se recusaram a votar um projeto de lei que visa controlar a posse de armas no país. "Há uma razão para não votarem: para se manterem no poder", disse.