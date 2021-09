A discussão de Mourinho com o delegado da Serie A após a derrota com a Lázio

A Roma de José Mourinho perdeu no domingo o dérbi romano, por 3-2, com a Lázio. Depois de na entrevista rápida se ter "atirado" ao árbitro e ao VAR, o treinador português teve uma discussão com o delegado da Liga, quando se apercebeu que os jornalistas não iriam estar presentes na sala de Imprensa, sendo as perguntas apresentadas pelo assessor de Imprensa da Lázio. O delegado da Serie A explicou-lhe que as regras da formação da casa na prevenção da covid-19 impedem a presença dos jornalistas na sala. Ora veja. [Via Twitter]