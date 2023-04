Foi divulgado o vídeo da conversa entre Ronaldo e o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, antes da Champions de Lisboa, na Luz, em 2014. Ronaldo tinha queixas musculares, mas mostrou-se disposto a aguentar para não perder o jogo. E marcou um golo na final contra o Atlético de Madrid, no prolongamento (4-1). Foi a conquista da décima pelo Real Madrid e a segunda de Ronaldo (já tinha uma com o Manchester United e foi a primeira de quatro com os merengues). [Vídeo: Madrid Sports]