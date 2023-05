O Botafogo, orientado por Luís Castro, venceu por 3-2 em casa do Flamengo, num encontro da terceira jornada do Brasileirão que ainda dá que falar. Uma entrada de Thiago Maia, jogador do Mengão, esteve em análise por possível cartão vermelho. Foi revelado o áudio entre o VAR e a árbitra Edina Alves Batista, que optou por manter o amarelo após visionar as imagens.