Um vídeo em que Bruno Fernandes dá uma bronca a Alex Telles e Fred, quando os dois estavam a gravar para o documentário "Um dia na vida de Alex Telles", tornou-se viral. Resta saber se tudo não passou de uma brincadeira, mas nas redes sociais muitos foram os adeptos do Manchester United a aplaudir a atitude do internacional português. [Vídeo via Twitter]