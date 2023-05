A batalha pela rosa: o último quilómetro da etapa rainha do Giro'2023

Geraint Thomas (INEOS) segurou hoje a liderança da Volta a Itália na 19.ª e antepenúltima etapa, em que o português João Almeida (UAE Emirates) perdeu tempo, mas manteve o terceiro posto da geral.

A tirada, de 183 quilómetros e entre Longarone e Tre Cime di Lavaredo, foi ganha pelo colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), com 51 segundos de vantagem para o canadiano Derek Gee (Israel-Premier Tech), segundo, e 1.46 minutos para o dinamarquês Magnus Cort (EF Education-Easy Post), terceiro.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) chegou em quarto, com o mesmo tempo de Cort, e ganhou três segundos a Thomas, mas segue a 26 segundos do líder, em segundo lugar, com João Almeida, líder da juventude, a entrar no sexto posto da tirada, a 2.09 minutos, ficando a 59 segundos de Thomas.

VÍDEO (Twitter/Giro d'Italia)