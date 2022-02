A bandeira da Ucrânia no FC Porto-Gil Vicente e a tarja com um apelo

A bandeira da Ucrânia foi exibida no relvado do Dragão, quando as duas equipas se perfilaram. Nas bancadas, uma tarja: "Parem a guerra", podia ler-se.

Leia também Extra A guerra ao minuto: Ucrânia e Rússia com acordo para iniciar negociações O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, anunciou na quinta-feira o início de uma operação militar no leste da Ucrânia, alegando que se destina a proteger civis de etnia russa nas autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, que reconheceu como independentes na segunda-feira.