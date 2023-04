A assistência para Ramos e não só: Schmidt falou sobre descontentamento de Neres

David Neres deixou o encontro com o Inter, da primeira mão dos quartos de final da Champions, visivelmente irritado. Esse foi um ponto abordado por Roger Schmidt na antevisão ao jogo com o Chaves, agendado para as 18h00 de sábado.

