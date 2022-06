Zverev: o momento da lesão e o adeus ao sonho em Roland Garros

O tenista espanhol Rafael Nadal, recordista de títulos de Roland Garros, qualificou-se para a final do segundo Grand Slam da temporada, ao beneficiar do abandono no segundo set do alemão Alexander Zverev, lesionado no tornozelo direito.

Numa altura em que se iniciava o tie break no segundo set, Zverev, campeão olímpico em título e terceiro jogador do mundo, torceu o tornozelo e abandonou o encontro, o qual Nadal, recordista de títulos do Grand Slam (21) e número cinco mundial, liderava, depois de ter vencido o primeiro parcial por 7-6 (10-8), registando-se uma igualdade 6-6 no segundo, num encontro que tinha acabado de ultrapassar já as três horas de jogo.

Nadal, 13 vezes vencedor em Roland Garros, vai defrontar na sua 14.ª final o ganhador do embate entre o norueguês Casper Ruud, oitavo jogador do mundo, e o croata Marin Cilic, 23.º.