A Ucrânia, mais de três meses depois da invasão russa, voltou a disputar uma partida oficial, vencendo na casa da Escócia por 3-1 e carimbando a passagem à final do play-off de acesso ao Mundial'2022. A Ucrânia vai disputar uma das últimas vagas do Mundial de 2022 com o País de Gales no domingo, às 17h00, em Cardiff.