Com novo patrocínio, da Gulf Oil Internacional, a Williams apresentou a decoração do carro para 2023, a ser conduzido por Alex Albon e Logan Sargeant. No entanto, a entrada da petrolífera americana, até agora ligada só à McLaren, não mexeu muito com o esquema de cores, continuando o azul a ser dominante. A apresentação do chassis do FW45 fica para dia 13.