Fernando Santos contou, no treino desta terça-feira, como todo o grupo disponível, à exceção de Pepe, que está infetado com covid-19. Vitinha, médio do FC Porto, e Tiago Djaló, defesa-central do FC Porto, fizeram o primeiro treino.

