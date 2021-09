João Félix entrou na partida ao minuto 60 e foi expulso apenas 18 minutos depois, no sábado, no jogo com o Atlético de Bilbau. O internacional português fez uma falta, recebeu cartão amarelo do árbitro e, na sequência, proferiu as seguintes palavras: "Tu estás louco", recebendo prontamente o segundo cartão e consequente expulsão. O mundo desportivo reagiu ao cartão vermelho para o avançado.