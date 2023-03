Várias personalidades do futebol marcam presença no funeral de Pinto de Sousa

Personalidades de vários quadrantes do futebol português, marcaram presença, esta sexta-feira, no funeral de Pinto de Sousa. Pinto da Costa, Vítor Baía e Lourenço Pinto, do FC Porto; José Neves (AF Porto), Pedro Proença (Liga), o árbitro Artur Soares Dias e vários ex-dirigentes do Boavista, como Álvaro Braga Júnior e Tavares Rijo, foram algumas dessas personalidades.

José António Pinto de Sousa, antigo presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e dirigente do Boavista, morreu na quinta-feira. Tinha 85 anos.