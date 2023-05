Domingos Cirillo, italiano e adepto do FC Porto, casado com uma portuguesa, foi o primeiro a chegar ao Estádio do Dragão para aquirir bilhete para a final da Taça de Portugal frente ao Braga (4 de junho, 17h45, no Jamor). Chegou às 19h30 de segunda-feira e foi mesmo o primeiro a sair da bilheteira com o ingresso. Veja as imagens da longa fila de espera.

