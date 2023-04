UEFA cria comité com várias figuras do futebol europeu. Confira os membros

A UEFA informou esta sexta-feira que nomes como Roberto Martínez, José Mourinho e Luís Figo vão integrar um novo comité de assessoria do órgão, com a primeira reunião a estar marcada para a próxima segunda-feira.

Nesta primeira reunião, o comité vai discutir temáticas relacionadas com o sistema de VAR, os lances de mão na bola e os comportamentos dos jogadores em campo.

De acordo com a UEFA, este quadro foi pensado com o objetivo de "trazer vozes de experiência e conhecimentos institucionais, ainda que independentes, relacionados com tópicos de futebol, incluindo leis do jogo, arbitragem, calendário dos jogos, desenvolvimento da formação e bem-estar dos jogadores".

Confira os membros deste novo comité nas imagens acima.