O treino que o Vizela realizou esta quarta-feira foi especial. Oito dos nove refugiados ucranianos que estão integrados na equipa de sub-15 assistiram à sessão e, no final, confraternizaram com o plantel profissional. Os jovens receberam camisolas oficiais do clube, com os respetivos nomes na parte de trás, e material desportivo, como chuteiras. Os jogadores fugiram da guerra e residem com as respetivas famílias em Vizela, onde também alimentam o sonho do futebol.