De forma a festejar o Carnaval, o plantel do Vitória de Guimarães, comandado por Moreno Teixeira, teve esta sexta-feira um treino diferente, que contou com centenas de alunos da escola Oliveira do Castelo, mascarados.

No final do treino, os meninos tiveram oportunidade de interagir com jogadores, técnicos e o presidente António Miguel Cardoso.